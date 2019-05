Jovem Francisco Saldanha renova contrato com o Benfica

O Benfica anunciou ter chegado a acordo com o defesa/médio Fancisco Saldanha, de 18 anos, com vista à renovação do contrato. Confirmou-se, assim, aavançada porno início deste mês.O jogador, que veste as cores dos encarnados desde 2015/16 (chegou do V. Guimarães), tem atuado maioritariamente nos juniores, mas também esteve em algumas partidas da equipa de sub-23. Soma 32 jogos (26 no Campeonato Nacional de juniores, 1 na Youth League e 5 na Liga Revelação) e 4 golos pelo Benfica (todos pela equipa de juniores).Saldanha é internacional e esteve no Europeu de sub-17, em Inglaterra.