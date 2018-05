É isto que vale Carles Pérez, o avançado do Barcelona que está na mira do Benfica

O 'Mundo Deportivo' revela esta segunda-feira que o jovem avançado Carles Pérez, de 20 anos, atualmente vinculado ao Barcelona, tem neste momento em mãos uma proposta do Benfica para se mudar para Lisboa já na próxima temporada, para lá de uma oferta de renovação dos catalães.Segundo o referido jornal, o jovem jogador, que na temporada 2017/18 jogou na equipa B e nos juniores (na Youth League), é igualmente seguido por outras equipas em Espanha, ainda que a única opção de saída concreta seja a dos encarnados, que estarão dispostos a oferecer uma vaga no plantel principal e um contrato de longo prazo.Pérez, refira-se, fez grande parte da temporada na equipa B, não tendo conseguido impedir a descida ao terceiro escalão. Atuou também na Youth League, prova na qual ajudou os catalães a vencer com sete golos em nove jogos.

Autor: Fábio Lima