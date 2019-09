Jovem promessa inglesa apontada ao Benfica

Visto como uma das maiores promessas dos escalões de formação do Crystal Palace, o jovem médio Jadan Raymond foi esta quinta-feira apontado como estando na mira do Benfica, numa luta na qual também entrará o Valencia. Segundo o 'Daily Mail', o interesse encarnado surgiu depois das boas indicações deixadas ao serviço dos Sub-17 de Inglaterra na recente Syrenka Cup, um torneio no qual o jovem impressionou e onde marcou o golo decisivo.





Com contrato de formação e sem avanços no que a um vínculo profissional diz respeito, o jovem de 15 anos poderá a 15 de outubro assinar um vínculo profissional com qualquer outra equipa, ficando o Crystal Palace apenas com o direito de receber uma compensação na ordem dos 300 mil euros. Um valor que, a julgar pelo potencial do jogador, será visto como uma autêntica pechincha.