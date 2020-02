Jovens do Benfica derrotam equipa de reservas do Manchester United

A equipa de reservas do Manchester United foi esta segunda-feira derrotada por uma formação mista de jogadores do Benfica (na qual estavam integrados futebolistas da equipa B e dos Sub-23), naquele que foi o derradeiro ato de um curto estágio realizado em Portugal por parte das equipas de formação dos ingleses. Antes da passagem pelo Seixal, refira-se, os red devils estiveram alguns dias em Vale do Lobo, no Algarve.





Quanto aos golos da partida, pelo Benfica marcaram Sérgio Andrade (13') e Tomás Azevedo (70'), ao passo que Aidan Barlow (25') fez o único tento da formação inglesa.