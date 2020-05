Jovens do Newell's podem entrar em negócio por Lema

O Newell's Old Boys está proibido de inscrever jogadores pela FIFA mas continua a acreditar na inocência, continuando por isso ativo no mercado agora que o campeonato argentino foi cancelado. Em Santa Fe, o interesse no benfiquista Cristian Lema mantém-se mesmo sabendo-se que a situação financeira do Newell's é débil e agudizou-se com a pandemia do novo coronavírus.





Por isso, segundo o jornal 'Pagina 12', o emblema leproso volta à carga mas para tentar um novo empréstimo: oferece ao Benfica 300 mil dólares, ou seja, cerca de 276 mil euros. Garantido é que o atual clube de Lema não tem capacidade para pagar os dois milhões de euros exigidos pelo clube da Luz pelo central de 30 anos. O Newell's contará com a vontade de Lema, disposto a continuar num clube onde assumiu quase sempre a titularidade.Contudo, há a possibilidade de três jogadores jovens entrarem no negócio: falamos de Aníbal Moreno, Jerónimo Cacciabue e Tobías Donsanti. Fonte do clube argentino explicou em que moldes tal poderia acontecer. "A ideia não é trocar Lema por uma das nossas jovens figuras mas sim pensar num empréstimo com uma percentagem de um jogador ou então uma venda antecipada para que se vão embora apenas em 2021", pode ler-se em declarações citadas pela mesma fonte.O mais valioso dos três futebolistas é Moreno, médio-centro de 20 anos e internacional sub-20 argentino, avaliado em dez milhões de dólares (9,2 milhões de euros).