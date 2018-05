Continuar a ler

"Tinha marcado golos na equipa B e feito a melhor semana de treinos na equipa principal. A dois dias do jogo, o treinador colocou-me a treinar entre os titulares. O Mitroglou estava nervoso, ouvi-o dizer palavrões em grego. No final do treino, o Rui Costa disse que tinha de continuar assim, que conseguia, que estava tudo na minha cabeça. Ia ser titular mas decidir ir sair e fiquei até depois da meia-noite. Os responsáveis do Benfica viram-me e, claro, já não fui convocado". Luka Jovic conta um episódio em que deitou tudo a perder numa altura em que "Mitroglou estava em má forma e Jiménez lesionado".

A época no Eintracht Frankfurt deixou boas recordações a Luka Jovic, que espera continuar na Alemanha, onde acredita ter mais possibilidades de mostrar o seu valor. O avançado não triunfou no Benfica e atribuiu a isso a forte concorrência que havia no plantel às ordens de Rui Vitória. Em entrevista ao Mozzart Sport, o jogador sérvio fala desse período e da grande admiração que tem por Rui Costa, que teve um papel determinante para que vestisse a camisola encarnada.Explicando que chegou ao Benfica "demasiado cedo", Jovic lembra que "Mitroglou jogava quase sempre" e se não era ele "entrava o Jiménez e resolvia".