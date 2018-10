Jovic e Jiménez também permitem encaixe milionário ao Benfica

Luka Jovic e Raúl Jiménez também se perfilam para render encaixe de milhões à SAD liderada por Luís Filipe Vieira. Relativamente ao avançado sérvio, o Eintracht Frankfurt, a fazer fé em declarações recentes do diretor desportivo, Fredi Bobic, já fez saber que vai acionar a cláusula de opção de compra, cifrada em 12 milhões de euros. Jovic cumpre a segunda época no clube alemão e está em alta. No passado dia 19, marcou cinco golos na goleada (7-1) diante do Fortuna Dusseldorf.Já o mexicano foi cedido ao Wolverhampton a troco de 3 milhões de euros. No entanto, no acordo entre os dois clubes, ficou previsto uma cláusula de opção de compra de 38 milhões de euros. Estes são apenas dois exemplos de jogadores que estão emprestados e que a SAD pretende ter retorno.