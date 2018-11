Jovic quer ficar no Eintracht

Luka Jovic é neste momento o melhor marcador da Bundesliga, com nove golos nas 11 primeiras jornadas. O avançado cedido pelo Benfica ao Eintracht Frankfurt até ao final da temporada, e cobiçado pelo Tottenham, segundo a imprensa inglesa, garantiu que já se vê a ficar na Alemanha depois de expirado o contrato de empréstimo."Já há acordo entre clubes para chegar a esse ponto. As coisas estão a correr-me muito bem na Alemanha. Sinto-me extremamente valorizado mas gostaria de ir passo a passo. Não quero ganhar muito dinheiro e depois ir para o banco. O mais importante para mim é que só posso mostrar minha qualidade. Espero ficar em Frankfurt depois do próximo verão", vincou o internacional sérvio, de 20 anos, que terá de ver a cláusula de compra de 12 milhões de euros batida para continuar em solo germânico. Jovic recordou, em declarações ao jornal ‘Blic’, que o "começo não foi fácil" no Eintracht Frankfurt, mas que agora se orgulha do que já alcançou no clube: "Todos os jogadores gostam de momentos assim. Após marcar cinco golos ao Fortuna Dusseldorf, a minha camisola acabou no museu. Que mais posso dizer?"