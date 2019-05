Juan Miranda apontado ao Benfica

Juan Miranda, lateral-esquerdo de 19 anos, atualmente no Barcelona, está na mira do Benfica. A garantia foi ontem deixada pelo diário ‘Mundo Deportivo’, que colocou, no entanto, os avanços das águias pendentes da possível transferência de... Grimaldo, curiosamente outro ex-jogador blaugrana.

Miranda foi mais utilizado na equipa B do clube catalão, mas nesta época já se estreou ao lado de Messi e companhia, somando inclusive um jogo na Liga dos Campeões e três na Taça do Rei. Segundo o referido jornal espanhol, na frente da corrida estará atualmente o Betis, precisamente o emblema onde o canhoto cumpriu formação antes de rumar ao Barcelona. O Sevilha, da mesma cidade, também está de olho, tendo nas últimas semanas chegado o interesse de Ajax e Juventus. O Barça estará mais interessado num empréstimo com opção de compra, mas não descarta a venda.