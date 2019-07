Juan Miranda está no mercado e espanhóis lembram interesse do Benfica

Campeão europeu de Sub-19 pela Espanha, numa final ganha a Portugal, o lateral esquerdo Juan Miranda poderá estar de saída do Barcelona devido à perspetiva de ter poucos minutos na nova temporada e, segundo o 'Estadio Deportivo', estará disposto a ouvir propostas para seguir carreira noutras bandas.





Uma delas pode ser do Benfica, clube que em maio foi apontado pelo 'Mundo Deportivo' como tendo o defesa de 19 anos debaixo de olho . Para lá das águias, a mesma publicação lembra que Juventus, Maiorca, Sampdoria e Ajax seguem igualmente os passos do jovem espanhol, que tem também a possibilidade de regressar ao Betis, clube no qual se formou e de onde saiu em 2014 rumo à Catalunha.De notar que Miranda já fez quatro jogos pela equipa principal do Barcelona (três na Liga espanhola e um na Liga dos Campeões), todos na temporada passada. No recente Europeu, refira-se, o lateral disputou cinco encontros, tendo marcado dois golos, um deles diante de Portugal, na fase de grupos.