Diligência da juíza Ana Peres no Estádio da Luz prolongou-se por uma hora

A juíza Ana Peres realizou esta quarta-feira uma inspeção às garagens do Estádio da Luz, no âmbito da instrução do processo E-Toupeira. A juíza entrou às 14 horas e a diligência prolongou-se por uma hora. Rui Patrício, advogado da Benfica SAD, também esteve no local.No final de mais uma sessão de audições no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), onde ontem foram ouvidos Pedro Proença, Luís Bernardo e Miguel Moreira, testemunhas arroladas pelo Benfica, o advogado João Medeiro s afirmou ser aquele o desejo dos responsáveis benfiquistas . "Espera-se que [a inspeção] seja esclarecedora. É esse o nosso objetivo", atirou Medeiros, que ontem esteve acompanhado de outro advogado das águias, Paulo Saragoça da Matta.Do lado do Benfica, há a confiança que este passo possa ser determinante. O objetivo é fazer a reconstituição da forma como os funcionários judiciais que são arguidos no processo, José Silva e Júlio Loureiro, recebiam camisolas de Paulo Gonçalves, além de tirarem fotografias com os jogadores do Benfica, no final dos jogos.