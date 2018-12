Juíza decide hoje se SAD do Benfica vai a julgamento

A juíza Ana Peres, responsável pela instrução do processo E-Toupeira, anuncia esta tarde (14h30), no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, se o caso vai ou não a julgamento. A decisão instrutória, recorde-se, estava inicialmente marcada para dia 13, mas só hoje a SAD do Benfica e Paulo Gonçalves ficarão a saber se terão de responder em tribunal pelos crimes de que são acusados pelo Ministério Público (MP).

Segundo o MP, Paulo Gonçalves solicitou a funcionários judiciais que lhe fossem transmitidas informações sobre inquéritos nos quais o Benfica estaria envolvido, a troco de bilhetes, convites para jogos no Estádio da Luz e ‘merchandising’ de todo o tipo. Isto, segundo a acusação do MP, enquanto assessor da administração da SAD do Benfica e com conhecimento do presidente Luís Filipe Vieira.

Enquanto o ex-assessor jurídico da SAD, Paulo Gonçalves, está acusado de 79 crimes, a sociedade benfiquista enfrenta uma acusação de 30 crimes: um crime de corrupção ativa, um crime de oferta ou recebimento indevido de vantagem e 28 crimes de falsidade informática.

Durante a fase de instrução, recorde-se, foram ouvidos dois administradores da SAD do clube da Luz. Domingos Soares de Oliveira e Nuno Gaioso Ribeiro foram os elementos que se dirigiram ao TCIC para depor perante a juíza Ana Peres, que também ouviu, como testemunhas, o presidente da Liga, Pedro Proença, Miguel Moreira, diretor financeiro do Benfica, e Luís Bernardo, diretor de comunicação das águias.

O processo E-Toupeira, diga-se, tem ainda como arguidos os oficiais de justiça José Augusto Silva e Júlio Loureiro. Este último, refira-se, afirmou, depois de ter sido ouvido durante a fase de instrução, que tinha "a certeza" de que o caso não iria a tribunal. O advogado chamou mesmo a este caso "o processo E... nada".