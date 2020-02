Julian Weigl apto para o Dragão

Julian Weigl falhou a partida de ontem por se encontrar com uma infeção respiratória, mas, ao que tudo indica, deverá entrar nos planos de Bruno Lage para a deslocação ao terreno do FC Porto, no próximo sábado. A expectativa dos responsáveis clínicos do clube da Luz é que com a terapêutica certa o médio alemão possa a curto prazo voltar aos trabalhos com o restante plantel e participar na preparação do clássico com os dragões.

É preciso referir que o jogador, de 24 anos, foi titular nos últimos cinco jogos – Aves, Rio Ave, Sporting, P. Ferreira e Belenenses SAD –, ou seja, praticamente desde o momento em que assinou pelas águias, no início de janeiro. Ontem, a equipa técnica voltou à formula antiga, apostando na dupla Gabriel e Taarabt. Todavia, se Weigl se encontrar nas melhores condições de saúde, deverá recuperar a posição no meio-campo das águias.