Julian Weigl: «Podemos decidir como regressar»

Julian Weigl explicou como é o seu dia a dia nesta suspensão do campeonato, fruto do surto da Covid-19, e revelou as palavras de Bruno Lage, para que os jogadores não abrandem, mesmo que treinem em casa, seguindo um plano individual de preparação.

"Estamos em casa há oito dias. Temos planos de força e fazemos exercícios. Só saio quando vou passear com o cão. Faço a minha sessão de treino uma vez por dia. Temos o nosso plano diário com exercícios que temos de realizar, com fotos e vídeos. É uma situação estranha. O nosso treinador disse bem: ‘Não podemos decidir quando voltar, mas como voltar.’ As coisas podem continuar em breve, então é preciso estar preparado e não voltar com excesso de peso", vincou o médio, de 24 anos, à Sky Sports.

O reforço de inverno das águias explicou: "O que mais custa é esta incerteza de quando regressamos, mas todo o mundo está a passar por isso. Não podemos fazer mais nada, para além de seguir as instruções e esperar que tudo melhore."

Em casa com a companheira, Sarah Richmond, Weigl mantém contacto com familiares e amigos. "Estou em contacto diário com Seferovic, pois falamos alemão. Falo com a minha família por ‘facetime’ quase todos os dias", atirou o médio, que se juntou ao movimento ‘We Kick Corona’, para apoiar associações de cariz social.



Cumprimentos em português



Com mais tempo livre, o médio dos encarnados e a companheira aproveitam para reforçar a aprendizagem do português. "O idioma não é fácil, mas estamos a progredir lentamente. Tentamos cumprimentar-nos em português ou perguntar como estamos, mas ainda não conseguimos dizer frases completas", explicou.