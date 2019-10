Júlio César: «Cheguei ao Benfica como consagrado e Jesus disse-me para fazer musculação»

Numa altura em que Jorge Jesus faz furor no Flamengo, Júlio César deixou rasgados elogios ao treinador português, recordando um episódio caricato dos tempos em que foi orientado por JJ no Benfica.





"Quando cheguei ao clube já era consagrado e bem financeiramente. Durante um treino, ele (Jorge Jesus) disse-me que tinha de fazer mais musculação porque a bola estava a bater na minha mão e a entrar. Fiquei p... da vida. Esse é o grau de exigência dele. Respira futebol durante 24 horas por dia", contou o antigo guarda-redes numa entrevista ao 'Globoesporte'.O ex-internacional brasileiro falou ainda do feedback que recebeu de Jesus relativamente a esta nova etapa no Mengão: "Revelou que é um dos melhores grupos que já treinou (...). Ele diz que chegam todos cedo, ninguém paga multas. Diz que é um grupo muito disciplinado. Até brinca a dizer que não há dinheiro na caixa das multas para um almoço ou jantar de grupo e que vai ter de meter do bolso dele para juntar o plantel."