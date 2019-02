Júlio César: «Vencer um dérbi traz muita confiança»

Júlio César acredita que uma vitória frente ao Sporting, no domingo, dará ao Benfica a confiança necessária para lutar pelo título no que resta da Liga. "Um dérbi é sempre especial, joguei muitos ao longo da minha carreira. Tenho a certeza de que o Benfica se vai preparar, vencer um dérbi traz muita confiança", atirou o ex-guarda-redes, de 39 anos, à margem de uma iniciativa em Lisboa que juntou várias personalidades ligadas ao Benfica e ao Sporting.

"No futebol acontecem coisas inimagináveis e acredito que o Benfica vai conseguir ultrapassar o FC Porto", atirou o antigo internacional brasileiro, que lembrou o sucesso da primeira época de Rui Vitória, quando a equipa foi campeã depois de ter estado a 7 pontos do Sporting: "Pode ser um grande exemplo. Têm de estar focados e colocar pressão no FC Porto, porque para quem está na frente é complicado manter uma regularidade de pontos para conseguir o campeonato."

Sobre a relação que ainda hoje mantém com o Benfica, Júlio César não coloca de parte um regresso como dirigente. "Não posso dizer que dessa água nunca beberei. O importante é que deixei uma boa imagem na minha passagem pelo clube. Tenho um respeito muito grande pelas pessoas que lá estão e um dia... quem sabe", atirou Júlio César, feliz pela forma como a equipa se adaptou ao novo treinador: "Bruno Lage deu uma injeção de ânimo."

Elogios a Vlachodimos e Renan

Vlachodimos e Renan prometem ser dois dos protagonistas do dérbi e Júlio César não tem dúvidas de que se tratam de dois guarda-redes de enorme qualidade. "Tive a oportunidade de conhecer o Renan em Lisboa e já mostrou que tem qualidade. O Vlachodimos tem crescido a cada jogo", atirou o brasileiro, lembrando a tarefa que o internacional grego teve em mãos para suprir a ausência de outro grande jogador: "Substituir um guarda-redes com a qualidade do Ederson é complicado e ele está a sair-se muito bem." Ricardo, antigo guardião do Sporting, também falou sobre os donos das balizas de águias e leões. "Têm dado provas muito boas, quer na Liga quer nas outras competições", atirou o ex-internacional português, brincando com a previsão para o dérbi: "O meu palpite é... 10-0!"