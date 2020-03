Júlio César: «Vlachodimos pode chegar ao nível dos últimos guarda-redes do Benfica»

Júlio César respondeu a um questionário realizado pela FIFA através do Twitter onde teve a possibilidade de responder a várias questões colocadas por internautas. Uma das perguntas foi relacionada com o nível de Vlachodimos e se poderia o internacional grego atingir o nível exibido por Oblak, Ederson e pelo próprio Júlio César no Benfica. O antigo internacional brasileiro garantiu que sim.





Q: Vlachodimos tem qualidade para atingir o nível de Oblak, Ederson e... Júlio César? #LegendTakeover (@Onssaponathaime)



@ojuliocesar_12: Tem mostrado qualidade demais e não tenho dúvidas de que pode, sim, chegar ao nível dos maiores goleiros do Benfica nos últimos tempos. — @ojuliocesar_12 (@ojuliocesar_12) March 26, 2020

"Tem mostrado demais qualidade e não tenho dúvidas de que pode, sim, chegar ao nível dos maiores guarda-redes do Benfica nos últimos tempos", reiterou o guardião já retirado que vestiu de águia ao peito entre 2014 e 2017.Além disso, Júlio César destacou ainda Romário como o melhor avançado que teve pela frente e recordou a defesa a um remate de Messi, na Liga dos Campeões, como a melhor intervenção na baliza ao serviço do Inter de Milão.