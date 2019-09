Júlio Gil assina contrato

Júlio Gil, lateral-direito de 14 anos, assinou contrato de formação com o Benfica. O jogador fez todo o percurso desportivo de águia ao peito – entrou no clube a partir das escolas do Estádio Luz – e mereceu agora uma prova de confiança dos responsáveis dos encarnados.





Refira-se que o defesa é iniciado de segundo ano e está na oitava época ao serviço das águias. Em 2018/19 participou em 29 jogos e marcou dois golos pelos sub-14. Na presente época já alinhou em dois jogos dos iniciados A no campeonato nacional.