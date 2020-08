Júnior do Benfica responde ao FC Porto: «Futebol português nunca irá evoluir com estes comportamentos»

Pouco depois da final da UEFA Youth League, que o Benfica perdeu por 3-2 diante do Real Madrid, o FC Porto puxou dos galões e, com ironia à mistura, lembrou que é o único clube português a ter o troféu no seu currículo. A publicação deu que falar nas redes sociais, gerou todo o tipo de reações e até chegou ao próprio plantel encarnado que está em Nyon, na Suíça.





Futebol português nunca irá evoluir com este tipo de comportamentos ‍?? https://t.co/WPxR603Alu — Rafael Brito ?? (@iamrafael68) August 25, 2020

Rafael Brito, jovem que esta tarde atuou perante os merengues, foi um dos que não a deixou passar em claro, partilhando na mesma rede social uma publicação na qual condenou o comportamento dos portistas. "Futebol português nunca irá evoluir com este tipo de comportamentos", escreveu o jovem médio, que foi lançado ao intervalo na partida desta tarde.