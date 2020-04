Júnior do Benfica vai ser chamado aos sub-20 do Equador

Jeremy Sarmiento, extremo dos juniores do Benfica, será convocado por Jorge Célico para o próximo estágio dos sub-20 do Equador. O jogador, de 17 anos, tem também nacionalidade espanhola (foi o país onde nasceu) e inglesa (da parte da mãe), mas será a equipa sul-americana que irá representar agora, depois de ter participado no Euro sub-17, de 2019, pela seleção britânica. "Falei com o Jeremy Sarmiento e vai fazer parte da próxima seleção de sub-20. Sempre tive a ideia de o trazer", explicou o técnico da referida equipa. "Tentámos também trazê-lo para os sub-17, mas o Benfica não deu permissão. Por vezes, surgem complicações como esta", complementou Célico, ao portal Futbolecuador. Nos juniores, Sarmiento soma 6 golos em 24 jogos.