Juniores do Benfica arrancam treinos rumo à conquista da UEFA Youth League

A equipa de sub-19 do Benfica, que vai disputar os quartos de final da UEFA Youth League, já arrancou com a preparação da competição, após receber 'luz verde' da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para o regresso ao trabalho.

"As 'águias' voltam com tudo para terminar aquela que estava a ser uma caminhada notável na Youth League", antes da interrupção provocada pela pandemia de covid-19, lê-se no 'site' oficial do Benfica, no âmbito de uma entrevista feita a Pedro Mil-Homens, diretor-geral da formação do clube da Luz.

Segundo os encarnados, o Benfica "vai lutar pela conquista da competição", suspensa em 18 de março, e que irá decorrer entre os dias 16 e 25 de agosto, tendo como adversário os croatas do Dínamo Zagreb.

Depois da notificação da UEFA, dando um parecer favorável para a realização da fase final da Youth League, os sub-19 do Benfica obtiveram luz verde da FPF para voltarem aos treinos, após a devida autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Iniciámos os trabalhos com uma ação de formação por videoconferência onde participaram todos os jogadores e o 'staff' [o grupo de trabalho do Benfica é composto por 21 jogadores e cerca de 30 elementos do 'staff']", revelou Mil-Homens, especificando que estes elementos realizaram testes à covid-19 na segunda-feira (6 de julho), com todos os resultados negativos ao novo coronavírus.

E realçou: "É com satisfação que recebemos estes resultados dos testes e da forma como vejo jovens de 18/19 anos que estavam desejosos de regressar à atividade, mas que estão a cumprir as regras e todos os procedimentos de segurança".

A maior parte do plantel (15 jogadores) vai permanecer em regime de internato no Benfica Campus "por residirem longe do Seixal ou em zonas consideradas de maior risco na atualidade", explicou, enquanto os restantes futebolistas têm as suas residências nas imediações do Benfica Campus.

"Todos os jogadores aceitaram, durante este período, residir no Benfica Campus. Para nós é uma segurança muito maior. Não é fácil para eles, tendo em conta que ainda são cinco a seis semanas de preparação, mas não era possível de outra forma", sublinhou o diretor-geral, vincando que todas as regras sanitárias estão em vigor no Seixal.

Até ao momento, todos os treinos estão a ser realizados de forma individual, assim como as restantes atividades estão a ser geridas de forma a garantir o distanciamento social e as regras de proteção higiénica em vigor.

O início dos treinos coletivos apenas acontecerá após a segunda ronda de testes, seguindo as normas do protocolo de retoma da Liga NOS.

"As normas que a UEFA nos propõe também são muito exigentes. Os atletas e todo o 'staff' serão testados em Nyon e antes de partirem para a Suíça. Há do lado da UEFA uma grande preocupação para que esta fase final da Youth League também corra bem. Estamos todos empenhados nesta missão", realçou Mil-Homens.

Inserido no Grupo G da fase de grupos da prova, o Benfica ficou à frente de Lyon, RB Leipzig e Zenit. Venceu cinco jogos, perdeu apenas um, marcou 17 golos e sofreu seis.

Nos oitavos de final, o clube da Luz afastou o Liverpool (4-1), com golos de Gonçalo Ramos (2), Tiago Dantas e Nuno Tavares, e vai agora enfrentar o Dínamo Zagreb, que afastou o Bayern Munique nos 'oitavos' após desempate pelas grandes penalidades (6-7).

"Naturalmente que estas eliminatórias existem para os clubes as vencerem, mas a nossa primeira tarefa é sermos capazes de chegar ao dia da partida [dia 17 de agosto] preparados, com grande espírito de missão e um grande espírito vencedor", assegurou o responsável, assinalando que os jovens atletas vão "deixar tudo em campo" para alcançar o "grande objetivo", que é chegar à 'final four' da competição.