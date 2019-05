Juniores: Ronaldo Camará marcou golaço após grande jogada do Benfica frente ao Sporting

O Benfica viu esta tarde o título de campeão, no escalão de juniores, escapar-lhes após triunfo do FC Porto por 2-0 frente ao Sp. Braga no Olival. Os encarnados venceram o Sporting por 2-0 na última jornada do campeonato de sub-19, que se revelou insuficiente para conquistar o título nacional.O momento alto da partida aconteceu ao minuto 58, com o golo de Ronaldo Camará. O médio de 16 anos, ainda juvenil, após uma excelente jogada coletiva, fechou as contas da partida com um golaço. Convém acrescentar que o médio-centro já disputou esta temporada 30 jogos pelos sub-19 e 3 pelos sub-23.