Recorde-se que ontem a revista 'Sábado' dava conta de que o blogue 'Mercado de Benfica', que nos últimos meses tem divulgado os emails dos encarnados, está a par da investigação que as autoridades judiciais estão a levar acabo contra si. Os autores do referido blogue divulgaram um ofício da procuradora Vera Camacho aparentemente dirigido ao serviço de alojamento de blogues 'wordpress', no qual a magistrada pede a identificação dos IP utilizados para alimentar a página, explicando que aquele espaço divulgou um documento policial protegido por lei.O CM avança igualmente esta terça que José Augusto Silva, o funcionário judicial que está preso no processo que também tem como arguido Paulo Gonçalves, quer mudar de cadeia: está, atualmente, no estabelecimento prisional anexo à PJ de Lisboa, mas quer ir para o Porto para ficar mais perto da família.