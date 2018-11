Juventus observou Rúben Dias no Itália-Portugal

A Juventus aproveitou o encontro de ontem entre Itália e Portugal, em San Siro, para acompanhar a exibição de Rúben Dias, titular no eixo da defesa ao lado de José Fonte – substituiu Pepe, que ficou de fora por castigo.

Segundo a imprensa italiana, a Vecchia Signora já segue há algum tempo o jovem internacional português, de 21 anos. E a verdade é que o emblema de Turim tem estado várias vezes representado por emissários nos jogos disputados esta temporada no Estádio da Luz.

Segundo o portal italiano Tuttomercato, especialista em questões relacionadas com o mercado de transferências, a Juventus pode oferecer 40 milhões de euros pelo passe do camisola 6 do Benfica, que está protegido por uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros – e tem contrato com os encarnados até junho de 2023. No último verão, recorde-se, Rúben Dias esteve perto de rumar ao Lyon, mas o emblema francês não passou dos 30 milhões de euros e o central acabou por continuar na Luz.

Além do jovem português, a Juventus também tem estado atenta às recentes exibições de Grimaldo, já que poderá perder Alex Sandro no próximo verão. A ligação de Jorge Mendes ao campeão italiano pode facilitar estes negócios.