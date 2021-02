Kalaica é novidade na lista de inscritos na UEFA onde se inclui Lucas Veríssimo

Branimir Kalaica é a grande novidade na lista de inscritos do Benfica na UEFA. O central croata contratado em 2016 foi incluído pelas águias entre os nomes que podem alinhar na fase a eliminar da Liga Europa. O defesa, de 22 anos, tem contrato até junho de 2022 e esta temporada conta com quatro jogos pela equipa B e um pelos sub-23. O jovem jogador conta apenas um jogo oficial pela equipa principal das águias: sucedeu no empate (3-3) ante o Boavista, em maio de 2017, encontro esse em que o Benfica já era virtualmente campeão e onde até fez um dos golos do jogo.





Na lista A enviada pelos encarnados consta ainda, sem surpresa, o nome do reforço Lucas Veríssimo, contratado ao Santos por 6,5 milhões de euros. Em sentido contrário, ficaram de fora os nomes de Todibo e Ferro, que entretanto deixaram a Luz.Andreas Samaris volta a não ser elegível para os jogos europeus, tal como havia acontecido na primeira fase da temporada. Jogadores como João Ferreira, Tiago Araújo ou Gonçalo Ramos poderão ser inscritos na lista B.O Benfica mede forças com o Arsenal nos 16 avos de final da Liga Europa a 18 e 25 de fevereiro.Mile Svilar, Helton Leite e Odysseas Vlachodimos;Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Lucas Veríssimo, Nicolás Otamendi, Jardel, Branimir Kalaica, André Almeida e Nuno Tavares;Everton, Gabriel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pizzi, Julian Weigl, Pedrinho, Adel Taarabt;Darwin Nuñez, Luca Waldschmidt, Franco Cervi, Haris Seferovic e Rafa.