Kalifa Nikiema à experiência no Benfica

Kalifa Nikiema vai cumprir um período à experiência no Benfica Campus. O internacional sub-20 pela seleção do Burquina Faso é médio-centro, tem 19 anos e joga no Salitas Football School, do seu país natal. A confirmação foi avançada na própria página de Facebook do clube, pelo diretor desportivo Boureima Maiga. Refira-se que Nikiema marcou presença na última Taça das Confederações.