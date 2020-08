Kaloyan Kostov perto de ser oficializado no Benfica

Kaloyan Kostov está muito próximo de ser oficializado como reforço do Benfica, apurou Record. O central, de 16 anos, já acertou todos os detalhes para ser reforço das águias e deverá integrar a equipa de juniores das águias, a partir da próxima temporada.





O imponente central de 1,95 metros que esta terça-feira também passou a ser representado por Miguel Pinho, agente que detém a empresa Positionumber, deverá assinar um contrato de três anos com as águias. Todavia, este é visto como uma aposta de futuro para o clube da Luz.Refira-se que a transferência de Kaloyan Kostov para o clube da Luz já tinha sido abordado pelo presidente do clube búlgaro, em junho, quando anunciou que recebeu propostas de outros colossos europeus: "Recebi ofertas do Inter, Juventus e outros clubes. Ofereciam compensações no valor de um milhão de euros", assinalou, ainda que tenha realçado que o Benfica negociou diretamente com o jogador.