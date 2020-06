Karius lembra proposta do Benfica: «Na altura era demasiado cedo»

O interesse não é novo - foi capa da nossa edição número 13000 -, nem é propriamente uma novidade aquilo que agora é dito, já que o próprio guarda-redes já falou nele em várias ocasiões, mas esta sexta-feira, em declarações à imprensa alemã, Loris Karius lembrou a abordagem que teve por parte do Benfica e explicou por que decidiu dar uma nega às águias (e a outros clubes) para na altura ficar no Mainz.





"Tive alguns contactos da Bundesliga e de clubes do exterior de equipas interessadas na minha contratação, mas decidimos que o melhor era renovar contrato com o Mainz em janeiro, porque era demasiado cedo para mim dar o próximo passo nessa altura. Sabia o que tinha no Mainz e como podia continuar a evoluir lá. Foi por causa disso que decidi continuar naquele caminho e não mudar de clube", assumiu o guardião, de 26 anos, que recentemente deixou o Besiktas.Lembre-se que Karius acabaria por trocar o Mainz pelo Liverpool em 2016/17, rumando a Inglaterra para uma aventura repleta de altos e baixos. Na verdade, ainda segue vinculado aos reds, mas está longe de ser opção para a próxima temporada.