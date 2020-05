Katsouranis revela desejo de Samaris: «Quer acabar carreira no Benfica»

Katsouranis representou o Benfica durante três anos, o tempo suficiente para dizer que tem o clube e os benfiquistas "no coração". É, por isso que, apesar de estar a viver na Grécia, continua a acompanhar de perto as águias, sobretudo os dois compatriotas que agora atuam na Luz: Vlachodimos e Samaris. Todavia, é sobre o médio que Katsouranis faz uma revelação.





"O Samaris é como se fosse o meu irmão mais novo. Já ganhou vários títulos e é um excelente rapaz. Aprendeu português muito rápido. Ele tem o Benfica no coração e os adeptos adoram-no. É muito importante para um jogador grego representar durante tantos anos um clube como o Benfica. Ele quer acabar a carreira no Benfica", confidenciou, em entrevista à 'Benfica Play'.Na mesma conversa, Katsouranis elogiou também Vlachodimos e explicou qual é a sua principal característica. "É uma excelente pessoa e um grande guarda-redes. Todos os anos fica cada vez melhor e isso é muito importante para um jogador de futebol. Sei que ele sentiu o mesmo que eu senti no primeiro jogo pelo Benfica. É algo fantastico, mágico posso dizer", explicou, tendo ainda enaltecido a aposta do clube da Luz em jogadores gregos."Incrivelmente, o Benfica sempre teve um grego no plantel. Está o Vlachodimos e o Samaris, esteve o Mitroglou antes. Acho que todos os que passaram pelo Benfica, como Fyssas, Karagounis, todos ficaram com o coração no Benfica".