Katsouranis: «Samaris melhorou a equipa no ano passado, não percebo por que não joga agora»

O empate em Portimão (2-2) deixou os benfiquistas à beira de um ataque de nervos. Katsouranis, ex-jogador das águias, diz que é preciso encontrar uma solução para sair desta situação.





"Não é um momento fácil, mas o Benfica é um clube muito grande. Toda a gente tem de se unir e ajudar jogadores e treinador. Têm de ter muita força mental. São dois pontos de diferença, têm de continuar calmos, falar com o treinador, com o clube, têm de ganhar confiança para chegar às vitórias, que darão mais confiança. Têm de viver com esta realidade e encontrar uma solução – e a solução está dentro de cada jogador, cada treinador e cada um dentro do clube. Samaris melhorou a equipa no ano passado, não percebo por que não joga agora, até porque foi titular antes da paragem. Respeito a decisão do treinador e ele também respeita. Gosto muito do Benfica e do Samaris, quero o melhor para os dois. Mas o que eu mais quero é que, com ou sem Samaris, o Benfica seja campeão", referiu.