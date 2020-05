Kaz Patafta: das recordações do Benfica à proposta recebida pelo FC Porto

Kaz Patafta foi capitão da Austrália no Mundial sub-17 em 2005 e uma das principais promessas do país. O seu talento levou-o a viajar para a Europa, onde assinou um contrato válido por três temporadas com o Benfica - até 2008.





Em entrevista à 'Sports Star', o médio-ofensivo, de 31 anos, recordou a passagem pelas águias, a relação e admiração por Simão Sabrosa e revelou ainda uma proposta que recebeu do FC Porto, dias após ter disputado um clássico."Quando cheguei a Portugal, disseram-me que previam para mim um trajeto semelhante ao do Anderson [médio brasileiro que representou o FC Porto e Manchester United]. Um de nós acabou onde devia. Um fim de semana antes [da proposta] tinha jogado contra o FC Porto e uns dias depois recebi uma proposta deles, com um contrato de cinco anos. Mas eu já tinha acordado um empréstimo ao Vitória [de Guimarães] e estava disposto a levar a minha palavra a sério. Naquela altura precisava mesmo de alguém que se tivesse sentado comigo e avaliasse as opções: 'Já assumi um compromisso com o Vitória? Já estou legalmente vinculado ao clube?'", atira."Com 18 anos, eu não estava preparado para ter esse tipo de conversas com o Vitória, FC Porto ou Benfica, mas essa era a minha realidade. É muito importante para os jogadores mais jovens ter uma espécie de aconselhamento, algo que eu não tive. Não estou a desacreditar a minha família ou as pessoas que me acompanhavam naquela altura, porque não era essa a realidade", lamentou.As memórias que guarda do Benfica são várias, mas não esquece os jogadores que mais marcaram essa passagem, principalmente David Luiz, Simão Sabrosa e Nuno Gomes. "David Luiz é um daqueles que se destaca, mas joguei com variadíssimos bons jogadores. Simão Sabrosa foi, de longe, o meu favorito. Nuno Gomes era inacreditável, foram bons momentos.""O Simão brincava sempre comigo para eu lhe levar o lanche e eu levava, mas no final do dia, fora das instalações, eu pensava que era melhor que ele. Esse é o tipo de mentalidade que deves ter enquanto jovem. Se eu tivesse tido um pouco mais de caráter, provavelmente tinha aceite algumas coisas que surgiram durante a minha carreira", concluiu.