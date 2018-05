Continuar a ler

Armando Pelaez, diretor da academia no Texas onde Keaton ‘nasceu’ para o futebol, garantiu que seria "uma questão de tempo" até o jovem começar a dar nas vistas. "É um jogador de 1,93 metros com a destreza de alguém com 1,70 m. Um futebolista com classe", elogiou o responsável. Na Luz, Keaton assumiu que aprendeu "imenso nos primeiros quatro meses"."Cresci muito. Depois tive a oportunidade na equipa principal no jogo da Taça de Portugal. Toda essa experiência foi como um sonho tornado realidade", afirmou o médio, recordando a estreia diante do V. Setúbal a 18 de novembro último.Em janeiro de 2017, a ESPN conta que Keaton Parks teve em mãos uma proposta do Portimonense para sair do Varzim. A ‘nega’ do médio norte-americana não foi bem acatada pelo emblema poveiro e quem sofreu foi o jovem texano."Foram tempos difíceis para mim. De janeiro a julho, não treinei. Ou pelo menos não tinha uma equipa estabelecida", recordou o agora jogador do Benfica, que foi oficializado de águia ao peito em agosto, depois do Tribunal Arbitral do Desporto dar razão a Keaton, que alegou justa causa para rescindir. "Adaptei-me. A solidão fazia parte do processo. Claro que tenho amigos que me apoiaram bastante mas penso que estar sozinho foi bom. Por vezes, relaxa. Trabalhei duramente todos os dias. Cresci com isso", vincou o médio, que equacionou deixar o futebol.