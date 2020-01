Keaton Parks: «A minha primeira época no New York City FC foi incrível»

Keaton Parks foi esta quarta-feira confirmado no New York City FC num contrato de vários anos, como indicou o site dos nova-iorquinos. O médio internacional norte-americano, de 22 anos, mostrou-se feliz por continuar no clube, agora em definitivo, depois de ter cumprido ali a última temporada.





"Estou muito empolgado por voltar ao New York City FC de forma definitiva. A minha primeira época aqui foi incrível e com a maior parte do pessoal a voltar, sei que 2020 será ainda melhor para o clube", começou por sublinhar o ex-Benfica ao site da equipa da Major League Soccer.O jogador que se estreou de águia ao peito, na primeira equipa, em 2017/18 e com Rui Vitória ao leme, apontou a um objetivo para o ano que agora começou. "Quero ganhar um troféu. Definitivamente temos talento para ganhar e é isso que quero com o New York City FC. Estou confiante que temos plantel para isso", reiterou Keaton.