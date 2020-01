Keaton Parks a um passo de voltar a Nova Iorque

Keaton Parks está próximo de continuar a jogar na Major League Soccer, segundo Record apurou. O internacional norte-americano tem as portas fechadas da equipa principal, o seu objetivo principal, e desta forma deverá voltar a Nova Iorque para representar o New York City FC.





O jovem médio, de 22 anos, acabou o contrato de empréstimo com os pigeons em dezembro mas o interesse em voltar a contar os serviços do jogador foi sempre real, indo o desfecho ao encontro da equipa do primeiro escalão do futebol norte-americano.Keaton cumpriu 26 encontros oficiais em que apontou ainda três golos. Esteve na caminhada inédita do NYC FC até às meias-finais da zona este do campeonato, com a equipa apenas a ser trava por Toronto (1-2).Recorde-se que o jogador estreado por Rui Vitória no Benfica em 2018 prorrogou o vínculo até junho de 2023 antes de ser cedido em fevereiro de 2019.