Keaton Parks: «Benfica para sempre!»

Keaton Parks assinou em definitivo pelo New York City FC na presente janela de transferências e aproveitou agora para se despedir do Benfica, clube a que chegou em 2017 proveniente do Varzim. O internacional norte-americano, de 22 anos, garantiu que será "Benfica para sempre".





"Foi verdadeiramente uma honra e um privilégio ter jogado pelo Benfica! Agradeço a todos os meus treinadores, colegas de equipa e staff técnico que fizeram parte do meu percurso! Todos tiveram um grande peso na continuidade do meu crescimento e desenvolvimento como jogador e também fora de campo. Um agradecimento especial a todos os adeptos pelo vosso amor sem fim e apoio! O Benfica vai estar sempre no meu coração! Muito obrigado por tudo. SLB para sempre!! Carrega Benfica", escreveu o jogador através da conta pessoal de Instagram esta terça-feira.