Antes de fixar-se no Varzim, clube ao serviço do qual deu nas vistas no futebol português, Keaton Parks ainda teve a possibilidade de dar-se a conhecer por várias paragens, entre elas... Alcochete. "Como ainda não tinha feito os 18 anos, não ficou em nenhuma equipa, mas treinou-se no Gil Vicente, V. Guimarães, Sp. Braga, Benfica e Sporting. Foi bom para mostrar a sua qualidade", lembra o empresário, Henrique Sousa.

Mais tarde, já sob a orientação de Nuno Capucho na equipa principal do Varzim, Keaton Parks ainda realizou 13 partidas oficiais. Viria a sair do emblema poveiro depois de uma luta em tribunal, com uma rescisão unilateral, para, em julho de 2017, assinar um contrato de quatro temporadas com os encarnados – entretanto renovado por mais uma.

Autor: Pedro Ponte