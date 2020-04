Keaton Parks e o empréstimo ao New York City: «Senti que podia regressar e ainda sinto...»

A chegada de Bruno Lage à equipa principal do Benfica, deu a ilusão a Keaton Parks de que poderia ter mais protagonismo nas águias, até porque fazia par com Florentino na equipa B, justamente orientada pelo atual treinador principal da equipa.





"Penso que teria sido possível [ter mais oportunidades com Lage] muito provavelmente. Sempre tivemos uma boa relação. Ele era um grande admirador meu e eu admirava também as suas capacidades e acredito que talvez tivesse mais oportunidades. Eu e o Florentino fazíamos a dupla no meio-campo da equipa B e jogámos muito tempo sob o comando do Lage e crescemos imenso com ele. Penso que ia podia transportar-se para a equipa principal, que por outro lado estava recheada de jogadores com muita qualidade e experiência, como Pizzi, Gabriel ou até o Taarabt. Gosto de pensar que Lage é um fã meu e que as coisas podiam ter sido diferentes", referiu, em declarações ao 'Benfica Podcast'.

"Penso que podia ter tido mais oportunidades. Quer dizer, eu tive oportunidades mas provavelmente não as aproveitei bem, o que é provável que tenha acontecido. Obviamente que queria estar lá – na equipa principal -, sabia que não ia ser fácil e que tinha de treinar todos os dias até porque iriam chegar jogadores novos todos as épocas, que também teriam as suas oportunidades, e eu tinha de aproveitar. Simplesmente não aconteceu…"

Quando surgiu o empréstimo ao New York City FC, sentiste que seria o fim da tua caminhada no Benfica ou ainda sentias que podias regressar?

"Não, senti que ainda podia regressar e ainda hoje sinto. Adoraria voltar a jogar pelo Benfica outra vez e ter mais oportunidades enquanto jogador da equipa principal, mas, ao mesmo tempo, não sabia no quê que o empréstimo podia vir a tornar-se. Estava preparado para vir cá por um ano, nada mais. Falei com o Benfica no final e eles não tinham grandes planos para o meu futuro, até porque agora têm estado muito bem com muitos jogadores a surgirem com qualidade, mas tudo bem. Foram honestos comigo e explicaram-me que seria melhor para mim se continuasse por cá, o que acabou por ser a minha decisão. Obviamente que continuo a gostar do Benfica e não existe qualquer constrangimento entre mim e o clube", concluiu.