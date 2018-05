Keaton Parks estreou-se na madrugada desta terça-feira pela principal seleção dos Estados Unidos. O médio do Benfica, de apenas 20 anos, pisou o relvado no segundo tempo da partida de caráter particular ante a Bolívia que os norte-americanos venceram por 3-0, em Chester.Depois de entrar ao minuto 61 com o número 25 nas costas para o lugar de Joe Corona, Parks mostrou bons apontamentos e à-vontade em campo, arriscando a meia-distância em duas ocasiões. A família vestida a rigor com as cores dos encarnados assistiu no Estádio Talen Energy ao jogo primeiro jogo do texano sob as ordens do selecionador Dave Sarachan.Os golos da partida ficaram a cargo de Zimmerman (37'), Sargent (52') e Weah (59').

Autor: Flávio Miguel Silva