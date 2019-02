Keaton Parks na Major League Soccer com o "Benfica na mente"

Atualmente em Abu Dhabi nos trabalhos de pré-temporada no New York FC, Keaton Parks explicou ao site oficial da Major League Soccer por que decidiu mudar-se para o emblema nova iorquino e quais os seus planos para o futuro, nomeadamente um eventual regresso ao Benfica, clube que o cedeu até final da temporada."O NYCFC é um grande clube. A equipa técnica é experiente e o clube em si tem boa reputação. Foi o mais apelativo para mim e estou feliz pela decisão tomada. Foi a melhor opção. A Liga é muito forte e será bom para me ajudar a crescer enquanto jogador. Estou a treinar no duro, a trabalhar no duro para voltar à minha forma, de forma a garantir o meu lugar na equipa. É apenas mais uma chance para eu crescer enquanto jogador", declarou o médio, de 21 anos."Adoro o Benfica, adorei jogar pela sua primeira quipa, mas agora estou apenas focado no NYCFC e na preparação desta temporada. Está na minha mente [o regresso ao Benfica], mas o meu objetivo principal está aqui e em preparar-me da melhor forma", garantiu Keaton, que atribui ao clube da Luz grande parte da sua evolução enquanto jogador, nomeadamente nos conhecimentos ganhos para atuar em múltiplas posições."Estes últimos anos no Benfica ajudaram-me imenso a jogar na função de médio defensivo, mas cresci a jogar de forma ofensiva. Creio que tenho os conhecimentos e capacidades para jogar em ambas as posições. Estou aqui apenas para ajudar a equipa. Onde quer que precisem de mim, ficarei feliz", concluiu.