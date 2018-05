Continuar a ler

Os EUA, recorde-se, vão defrontar a Bolívia em Filadélfia no próximo dia 28, numa partida na qual se poderão estrear mais seis jogadores, além de Keaton Parks. Destaque ainda para as presenças de Pulisic, avançado do Borussia Dortmund, e de Erik Palmer-Brown, futebolista do Sporting Kansas City que representou a equipa B do FC Porto. Seguem-se jogos com Irlanda (2 de junho) e França (9 de junho).Esta temporada, Keaton Parks, de 20 anos, realizou um total de 37 jogos, entre as equipas B e principal do Benfica. Sob o comando de Hélder Cristóvão, disputou 29 jogos (7 golos) na 2.ª Liga e dois na Premier League International Cup; na equipa principal, participou em quatro jogos na Liga, um na Taça de Portugal e um na Taça da Liga.