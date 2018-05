Keaton Parks estreou-se na madrugada de terça-feira ao serviço da principal equipa dos Estados Unidos e o selecionador deu-lhe um voto de confiança. Dave Sarachan incluiu o médio do Benfica entre os 25 eleitos. O conjunto norte-americano registou sete saídas e dez entradas em relação ao plantel disponível para o embate com a Bolívia que terminou numa vitória por 3-0, na Pensilvânia.A República da Irlanda e a França são agora as próximas adversárias, a 2 e 9 de junho, respetivamente.