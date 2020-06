Kenedy: «O Benfica perder 4 pontos contra equipas acessíveis não devia ter acontecido»

O Benfica empatou 2-2 com o Portimonense, em Portimão, depois de ter chegado ao intervalo a ganhar por 2-0. O FC Porto tem agora uma vantagem de 2 pontos (63 contra 61) após ter ganho ao Marítimo, por 1-0, no Estádio do Dragão.





"Uma 1ª parte muito boa, a fazer lembrar o Benfica que foi campeão no ano passado, com uma boa pressão e a criar situações de golo. A 2ª parte foi má, a equipa caiu e o Portimonense aproveitou para empatar. Perder quatro pontos contra equipas acessíveis não devia ter acontecido.""O resultado é o que é. Empate? Pelo menos não perdemos. Mas é triste ver o campeonato nestas condições [sem público]. Nenhuma equipa vai conseguir exibir-se ao nível que fazia antes da paragem. A energia à volta do jogo é completamente diferente e não dá tanto gozo ver.""A 1ª parte foi boa e a 2ª má. Principalmente na 2ª parte, a equipa esteve demasiado estática. Devia ter havido maior dinâmica, mais movimentações dos jogadores. O Benfica praticou um futebol pouco criativo e empata este jogo, porque defendeu razoavelmente e atacou mal."