Kevin Csoboth teve proposta para sair

Kevin Csoboth assumiu que vai arrancar a época na equipa B orientada por Renato Paiva após ter sido sondado. "Irei começar na 2ª equipa. Tive a possibilidade de sair do Benfica, mas o clube não o permitiu. Terei de me concentrar no Benfica e dar o meu melhor", vincou em declarações ao portal Sport24 o extremo húngaro de 19 anos, com contrato até 2021.