Koch assume desejo de dar “próximo passo”

Principal alvo do Benfica para reforçar o eixo da defesa já de olho na época 2020/21, Robin Koch admite que está na hora de deixar o Friburgo e mudar de ares para um emblema de superior dimensão.





Esta é, pelo menos, a ideia vincada pelo jovem defesa-central em recente entrevista ao jornal alemão ‘Bild’. Confrontado com a proximidade da mudança para o RB Leipzig em janeiro último, Koch admite que "clubes grandes perguntaram" pelos seus serviços. "É um tema com o qual temos de lidar. [...] Tenho contrato até 2021 e o clube também tomará uma decisão. Mas claro que pensamos nisso [sair]. É difícil falar na atual situação, porque ninguém sabe de que forma isto vai continuar. Mas claro que quero dar o próximo passo", dispara.De resto, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, o Benfica está determinado em garantir os serviços do internacional alemão, tendo já definido um plano bem claro para seduzir o jogador a rumar à Luz. Desde a presença do compatriota Weigl, à apresentação de toda a estrutura ao serviço do futebol profissional.