Koch e Waldschmidt convencidos pelo projeto do Benfica

Robin Koch e Luca Waldschmidt são cobiçados por vários emblemas mas, ao que Record apurou, estão devidamente a par da chegada de Jorge Jesus ao Benfica.





Ao serviço do Flamengo, o técnico ganhou ainda mais notoriedade e, sabe o nosso jornal, tanto o defesa-central, como o avançado, estão muito agradados com a possibilidade de virem a ser orientados pelo experiente treinador, conhecido também por potenciar e valorizar jogadores ao longo da sua carreira.O defesa e o dianteiro consideram que o projeto ambicioso das águias também poderá ser benéfico para um futuro de estrelato. As águias querem fechar a contratação dos dois jogadores esta semana. Saiba tudo aqui.