Alvo do Benfica enigmático: «Houve abordagens de grandes clubes»

Robin Koch é alvo para o centro da defesa do Benfica já na próxima temporada. O central alemão do Friburgo abordou o futuro com algumas reservas, sem abrir jogo quanto aquele que pode ser o seu futuro clube já a partir da próxima temporada.





"Houve abordagens de grandes clubes", começou por dizer, em declarações ao 'Sport Bild', confrontado com o interesse do RB Leipzig ainda no mercado de transferências de janeiro. O defesa, de 23 anos, garantiu que "a época tem sido perfeita" até à paragem competitiva e que delega no Friburgo a melhor abordagem numa eventual saída do clube com o qual expira contrato em 2021. "O clube decidirá como atuar mas é claro que penso no futuro", vincou.Koch traçou o combate à pandemia do novo coronavírus como prioridade neste momento. "Quero dar o próximo passo [na carreira], mas antes de tudo, espero que o vírus seja contido, que a normalidade se instale rapidamente e que possamos recomeçar a competir", vincou o jogador que já conta duas internacionalizações pela principal seleção germânica.