Koch pode chegar ao Benfica para vaga de Jardel

Jardel entrará no último ano de contrato na próxima época e pode deixar o Benfica. A SAD não fecha a porta a um encaixe, sendo certo que para o jogador também pode ser a derradeira oportunidade de conseguir um grande contrato noutro tipo de mercados, como a China ou a Arábia. Ora, a saída do capitão será sempre colmatada e o alvo prioritário é Robin Koch, que está no Friburgo.