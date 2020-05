Kokubo no plantel principal: «Darei o meu melhor para trazer boas notícias para todos»

Leo Kokubo é um dos jovens da formação que começou a treinar esta segunda-feira com o plantel principal do Benfica e fez uma publicação no Twitter para marcar o momento: "Vivemos tempos difíceis, mas darei o meu melhor para vos trazer boas notícias", escreveu o jogador.





Refira-se que o guarda-redes é um dos oito jogadores formados no Benfica que, depois de terem visto os campeonatos em que atuavam terminarem, passaram a treinar com a equipa principal. Além de Kokubo, também João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos foram promovidos nesta fase final do campeonato.