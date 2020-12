Kovalenko está mais longe do Benfica

O Benfica pode estar perto de perder a corrida por Viktor Kovalenko, médio do Shakhtar Donetsk, para a Atalanta. O jogador, de acordo com a imprensa ucraniana e italiana, tem um pré-acordo com o clube de Bérgamo, para se transferir já na reabertura do mercado.

O médio, de 24 anos, termina contrato com o Shakhtar no final da temporada, pelo que em janeiro é livre de se comprometer com outro clube. Como o nosso jornal noticiou, o Benfica entrou na corrida para ‘amarrá-lo’ para 2021/22. Apesar do interesse do Shakhtar em renovar, Kovalenko recusou sempre essa possibilidade, face à existência de vários emblemas do futebol europeu interessados em garantir os seus serviços.