Krovinovic acerta futuro até domingo

O futuro de Krovinovic continua por resolver, mas o objetivo é que fique tratado até domingo. SAD e jogador estudam a melhor alternativa, sendo que as soluções West Bromwich e V. Guimarães são as mais fortes.

Como Record já deu conta, a boa relação do jogador com Slaven Bilic, técnico da equipa inglesa, pode ser decisiva, mas o conjunto da cidade berço ainda está na expectativa de poder contar com o croata.